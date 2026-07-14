منحتني الدعم.. حسام حسن يعلق على مكالماته مع زوجته خلال المونديال

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المكالمات التي أجراها مع زوجته كان لها دور كبير في دعمه وتجاوز الصعوبات التي واجهها خلال منافسات البطولة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يفضل الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة.

وقال حسام حسن، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، أن علاقته بزوجته شهدت العديد من المواقف والتجارب التي جمعتهما، مؤكدًا أنهما عاشا معًا قصة تحمل الكثير من التفاصيل الجميلة، ولكن في إطار من الخصوصية والحدود المعقولة.

تبادلا الحديث والتقاط الصور

وأشار إلى أن بداية تعارفه على زوجته كانت في مارينا عام 2015، حيث التقيا للمرة الأولى، وتبادلا الحديث والتقاط الصور، قبل أن تتطور العلاقة بينهما مع مرور الوقت.