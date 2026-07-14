حسام حسن: علاقتي مع لاعبي المنتخب قائمة على الحب والاحتواء

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه “شاهدت فيديوهات الذكاء الإصطناعي اللي اتعلمت ليا وأنا بضرب اللاعيبة وبالعكس انا دايما بحتضن اللاعبين وبحب لاعيبة المنتخب جدا زي ما عملت مع إمام عاشور في أحد اللقاءات”.

قال الكابتن حسام حسن، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، إن "كان لينا ضربة جزاء مئة في المئة في ماتش بلجيكا ومكنتش راضي عن نتيجة هذه المباراة.. والمدربين السابقين هما السبب اللي خلي اللاعبين معندهمش ثقة.. واللاعب المصري ذكي وعنده حلول".

وتابع حسام حسن، أن الانتماء للشعب المصري وخاصة الأطفال زاد وايضا اسم مصر علي في الوطن العربي وفي أوروبا بعد أداء المنتخب الوطني في كأس العالم.



