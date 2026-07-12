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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: الكهرباء مثل الهواء.. ولا يجوز المساواة بين سارقي التيار للمعيشة وللاستثمار

الكهرباء
الكهرباء
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أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيار الكهربائي شيء أساسي في الحياة، وأنه يشبه الهواء الذي يتنفسه المواطنون، ولذلك سبق أن سحبت الحكومة مشروع قانون تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مشروع القانون تمت مناقشته داخل اللجنة، وبعد عدم الموافقة عليه تم سحبه، لأنه لا يمكن المساواة بين شخص يسرق الكهرباء لتلبية احتياجاته المعيشية، وآخر يسرقها لتحقيق مكاسب استثمارية.

وأوضح أن الشخص الذي يُكتشف قيامه بسرقة التيار الكهربائي يتم تركيب عداد كهربائي له، مشيرًا إلى أن المواطنين خلال الفترة الأخيرة أصبحوا يدفعون قيمة استهلاك الكهرباء مقدمًا من خلال العدادات مسبقة الدفع، وهو ما يصب في مصلحة وزارة الكهرباء من حيث ضمان تحصيل المستحقات.

التيار الكهربائي مجلس النواب النواب سرقة التيار الكهربائي

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