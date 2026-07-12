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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكهرباء هتغلي ولا هترخص بعد تشغيل محطة الضبعة .. مفاجأة للمواطنين | فيديو

الكهرباء
الكهرباء
البهى عمرو
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يتابع الجميع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة، بخصوص محطة الضبعة النووية، لتوفير الطاقة، وأن الجميع يسأل هل بعد تشغيل المحطة سيكون هناك انخفاضات وارتفاعات في أسعار الكهرباء.

وأكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن تصنيع وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية يستغرق نحو ثلاث سنوات، موضحًا أنه تم تركيب وعاء الضغط الأول والثاني، وأن ما يجري حاليًا يأتي ضمن مراحل تركيب جسم المفاعل، على أن يتم لاحقًا وضع المواد المشعة.

الضبعة
محطة الضبعة

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن طول المفاعل يبلغ 11 مترًا، بينما يبلغ طول الوقود النووي والمواد المشعة نحو 4.5 متر، ويصل سمك جدار المفاعل إلى 20 سنتيمترًا، مؤكدًا أن هذه المواصفات تمثل خط دفاع رئيسيًا لمنع تسرب أي إشعاعات.

إنفوجراف
محطة الضبعة

ولفت إلى أن نجاح تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة يمثل إحدى أهم المراحل الفنية في تنفيذ المشروع، ويعكس التزام مصر بالجدول الزمني لإنجاز أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، بل إن وتيرة التنفيذ تسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

ء محطة نووية سلمية
محطة الضبعة

وأشار إلى أن المشروع سيعزز أمن الطاقة، ويوفر مليارات الدولارات، ويدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن نجاح عملية التركيب في ظل الظروف الدولية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية يعكس كفاءة فرق العمل المصرية والروسية، وانضباط سلاسل التوريد وفق الجدول الزمني للمشروع.

وأوضح أن محطة الضبعة ليست مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، بل مشروع تنموي واستراتيجي متعدد الفوائد للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المحطة تعتمد على مفاعلات الجيل الثالث المطور، التي تتمتع بأعلى معايير الأمان النووي عالميًا، وتستفيد في تصميمها من الدروس المستفادة من الحوادث النووية السابقة، كما تضم أنظمة أمان سلبية تعمل تلقائيًا حتى في حال انقطاع الكهرباء.
 

وتابع نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيكون له تأثير إيجابي على وفرة الطاقة في مصر، موضحًا أن المحطة لا توفر الكهرباء فقط، بل تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتوفير العديد من المزايا الاقتصادية والاستراتيجية.

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن تكلفة الكهرباء المنتجة من المحطة في السنوات الأولى ستكون أعلى من الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أن الطاقة المنتجة من محطة الضبعة لن يكون لها تأثير على رفع أسعار الكهرباء، موضحًا أنه بعد نحو 15 عامًا من تشغيل المحطة وسداد تكلفتها، ستنخفض تكلفة الطاقة المنتجة منها، لتصبح أقل من تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أن العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية يصل إلى 60 عامًا، في حين أن العمر الافتراضي للعديد من المحطات الأخرى يبلغ نحو 25 عامًا، وهو ما يمثل إحدى المزايا المهمة للمشروع.

الوقود النووي يخضع لتأمين كامل

 

ولفت إلى أن نقل الوقود النووي يتم وفق إجراءات أمنية وعسكرية مشددة، مؤكدًا أن الإعلان عن موعد شحنه لا يتم عادةً لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بينما تخضع عملية نقله لتأمين بري وبحري وفق أعلى المعايير الدولية.

تشغيل أول وحدة في 2028

 

وأوضح عبد النبي أن أول وحدة نووية بمحطة الضبعة تستهدف بدء التشغيل في سبتمبر 2028، على أن تدخل الوحدات الأربع الخدمة تباعًا حتى يكتمل المشروع قبل عام 2030.

وأشار إلى أن كل وحدة ستنتج نحو 1200 ميجاوات، بإجمالي قدرة تصل إلى 4800 ميجاوات للمحطة بالكامل، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويعزز أمن الطاقة في مصر.

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