فرج عامر: فرنسا استحقت الفوز على المغرب.. وبونو أنقذ الأسود من هزيمة أكبر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على فوز منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 أمام المغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب الفرنسي حسم المباراة بسهولة أكبر من المتوقع، وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أكبر لولا التألق اللافت للحارس ياسين بونو.

وأشار عامر إلى أن بونو تصدى لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي، إلى جانب عدة فرص خطيرة، بينما نجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدف الأول، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف ويتساوى مع ليونيل ميسي في صدارة هدافي البطولة.

وأضاف أن المنتخب المغربي اعتمد على أسلوب دفاعي وتحفظ كبير طوال اللقاء، على عكس ما قدمه في مبارياته السابقة، معتبرًا أن ذلك يعود للفارق الكبير في القوة الهجومية بين فرنسا وباقي منتخبات البطولة، مختتمًا: «لازم نعذرهم برضه.. لأنه ما يقدر على القدرة إلا ربنا».



