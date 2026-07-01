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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة مرعبة.. صبري فواز يعلق على أداء منتخب فرنسا أمام السويد بكأس العالم

صبري فواز
صبري فواز
سارة عبد الله

علق الفنان صبري فواز، على تأهل منتخب فرنسا إلى دور ١٦ بعد الفوز على السويد بثلاثية ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب صبري فواز عبر حسابه على فيسبوك: "فرنسا دي فرقة مرعبة.. ممكن تبوظ أي ماتش.. تبدأ طاخ طيخ طوخ.. تلت ساعة و تلاقي الفرقة اللي قدامهم استسلمت.. ونكمل الماتش دلع وأهداف".

وأنهى منتخب فرنسا المباراة متفوقا على نظيره السويد، بثلاثة أهداف في المواجهة المقامة على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيل يضم: مايك ماينان في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس ديني، جول كوندي، ويليام ساليبا، ودايوت أوباميكانو، وفي الوسط أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بينما يقود الهجوم الثنائي برادلي باركولا وكيليان مبابي.

في المقابل، بدأ المنتخب السويدي اللقاء بتشكيل مكون من: جاكوب ويدل زيترستروم في حراسة المرمى، وأمامه غوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، جابرييل جودموندسون، دانيال سفينسون، وإليوت سترود، وفي الوسط لوكاس بيرجفال وياسين أياري، بينما يقود الخط الأمامي ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، وفيكتور جيوكيريس.

صبري فواز منتخب فرنسا كأس العالم

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