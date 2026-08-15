واقعة تثير القلق في أبو زعبل.. القبض على شخص استدرج طفلا إلى شقته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ، واقعة أثارت حالة من القلق والريبة بين الأهالي بمنطقة أبو زعبل ، بعدما لاحظت إحدى السيدات جارًا جديدًا بالعمارة يصطحب طفلًا يُعتقد أن عمره نحو 10 سنوات إلى داخل شقته.



وبحسب رواية متداولة من أهالي المنطقة، توجهت السيدة سريعًا إلى الشقة وطرقت الباب، وعندما فتح الرجل، فوجئت بأنه كان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها إلى السؤال عن الطفل الموجود بالداخل.

وقال الرجل إن الطفل هو «ابن أخته»، إلا أن الطفل خرج من داخل الشقة، وبسؤاله عما حدث، بدا عليه الخوف والارتباك، وذكر أنه لا يعرف الرجل، وأنه قابله في الشارع وأخبره بأنه سيعطيه هاتفًا محمولًا جديدًا.

وعلى إثر ذلك، تجمع عدد من سكان العقار حول الرجل، وسط حالة من الغضب والقلق، خاصة مع وجود أطفال داخل المنطقة، مطالبين بكشف حقيقة ما حدث.

وبحسب المعلومات المتداولة، تم ضبط الرجل عقب انتشار مقطع فيديو للواقعة، ويخضع حاليًا للتحقيق من جانب الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة ما حدث.

وتظل جميع التفاصيل والاتهامات محل تحقيق، ولا يمكن الجزم بارتكاب أي جريمة قبل انتهاء التحقيقات وصدور ما يثبت ذلك رسميًا.