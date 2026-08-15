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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العبور العام وخطة عاجلة لبدء التشغيل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة ميدانية موسعة بمستشفى العبور العام، لمتابعة الموقف الحالي للمستشفى والوقوف على مدى جاهزيتها للتشغيل، ووضع خطة عاجلة للبدء في تشغيل العيادات والأقسام والخدمات الطبية على مراحل، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات والتجهيزات المتاحة لخدمة المواطنين.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على سرعة تشغيل المنشآت الصحية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتجهيزات الطبية، خاصة أن مستشفى العبور العام يمثل صرحًا طبيًا مهمًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوي، والحضانات، وأقسام الحروق والعمليات وعمليات النساء والتوليد وغرف الإفاقة، إلى جانب أقسام الإقامة الداخلية والصيدليات والأقسام الإدارية، كما تابع الأعمال والإجراءات المطلوبة لبدء التشغيل الفعلي.


واطلع وكيل الوزارة على الطاقة الاستيعابية للمستشفى، والتي تبلغ 179 سريرًا، إلى جانب مراجعة الأجهزة والتجهيزات الطبية المتوافرة، وحصر الاحتياجات اللازمة للتشغيل، بما يضمن تحويل الإمكانات المتاحة إلى خدمات طبية فعلية يستفيد منها المواطنون.

كما ناقش الدكتور إسحق جميل إسحق احتياجات المستشفى من القوى البشرية، وراجع ملفات الأطباء والتمريض ورؤساء اللجان من أعضاء المهن الطبية، موجها بسرعة استكمال الكوادر المطلوبة، مع تكليف القيادات الفنية والإدارية بالمديرية بالمتابعة المستمرة وإعداد خطة واضحة لتشغيل عدد من العيادات والأقسام تباعًا وفي أقرب وقت ممكن.

وفي ملف الغسيل الكلوي، وجه وكيل الوزارة مسؤول الكلى بالمديرية بسرعة إعداد دراسة تفصيلية والتواجد بالمستشفى، تمهيدًا لتشغيل 20 ماكينة غسيل كلوي، بما يمثل إضافة مهمة لخدمات علاج مرضى الكلى، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مع سرعة استكمال جميع المتطلبات اللازمة للتشغيل.

كما وجه بسرعة استكمال إجراءات تكويد المستشفى لخدمات العلاج على نفقة الدولة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات العلاجية المستحقة داخل المستشفى، إلى جانب استكمال التراخيص والمستندات المطلوبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمصاعد والخدمات الداعمة للتشغيل.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة الإسراع في تشغيل عدد من العيادات التخصصية، وفي مقدمتها القلب والرمد والأسنان والروماتيزم، بما يوسع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تابع خط سير المريض داخل المستشفى للوصول إلى مختلف الخدمات، ووجه مسؤول الجودة وسلامة المرضى بالمتابعة المستمرة لضمان سهولة تقديم الخدمة وتحسين مستوى الأداء.

وفيما يتعلق ببنك الدم، وجه مدير بنوك الدم بسرعة إعداد دراسة حول إمكانية تجهيز بنك دم تجميعي بالمستشفى، وعدم الاكتفاء ببنك دم تخزيني، بما يدعم قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والاحتياجات الطارئة.

وشملت الجولة كذلك متابعة ملف المعامل، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل جميع معامل المستشفى والاستفادة من إمكاناتها، مع تكليف مدير إدارة المعامل بالمديرية بمتابعة توفير الكيماويات والمستلزمات اللازمة، وسرعة تكويد المستشفى على هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجاتها التشغيلية وفق الإجراءات المنظمة.

وفي الجانب الإداري والمالي، وجه الدكتور إسحق جميل إسحق بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء وحدة حسابية مستقلة للمستشفى، بما يسهم في انتظام دورة العمل المالي والإداري وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للتشغيل.

كما شدد على ضرورة استكمال عناصر التشغيل غير الطبية، وفي مقدمتها الأمن الإداري والنظافة، وسرعة اتخاذ إجراءات التعاقد لتوفير القوى البشرية المطلوبة وفقًا للضوابط القانونية، مع التأكد من وجود مصدر كهرباء بديل لمواجهة حالات الطوارئ، واستكمال جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمبنى والعاملين والمرضى والمترددين.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة استمرار التنسيق مع فريق الوزارة وسرعة إنجاز الأعمال وإزالة أي معوقات قد تؤخر التشغيل، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ ورفع تقارير بما تم إنجازه والاحتياجات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف نقل مستشفى العبور العام من مرحلة التجهيز والاستعداد إلى التشغيل الفعلي والتدريجي للخدمات الطبية وفق خطة واضحة تستند إلى الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا الصرح الطبي وتعزيز قدرات المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية.

القليوبية العبور وكيل صحة القليوبية جولة تفقدية مستشفى العبور

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