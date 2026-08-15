الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 3 ملايين و342 ألفًا و772 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن للمبادرة استقبل 418 ألفًا و155 اتصالًا منذ بدء تشغيله، بينما بلغ عدد الحالات التي تمت متابعتها منذ أول يوليو 2023 حتى 8 أغسطس 2026 نحو 391 ألفًا و18 حالة.

جراحات القلب والعظام والرمد

وتشمل المبادرة جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد والقوقعة والقساطر الطرفية، مع توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات لضمان تقديم الخدمة بأقصى سرعة ممكنة.

وتؤكد الوزارة أن جميع خدمات المبادرة مجانية بالكامل ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية بهدف تخفيف المعاناة عن غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة ورئيس هيئة التأمين الصحي، حرص الوزارة على رفع كفاءة المستشفيات من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويدها بالأجهزة الحديثة، مع تطوير النظام الإلكتروني المميكن لتسهيل متابعة البيانات وتحويل الحالات بين الجهات المعنية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل مستشفى.