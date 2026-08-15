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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير الصناعة وزيادة الصادرات يدعمان تنافسية الاقتصاد المصري

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف استراتيجية مصر 2030 تعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي إقليمي، يعكس توجها واضحا نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة، وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد" مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"  أن التركيز على جذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، يمثل خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار عضو النواب إلى أن نجاح الاستراتيجية يتطلب استمرار دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الصناعية وتأهيل العمالة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

جاء ذلك بعد أن التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير، وذلك للتعريف بخطط وأولويات وزارة الصناعة واستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، ودور البعثات الدبلوماسية في دعم الاستثمار والترويج للفرص الصناعية الواعدة.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به السفارات والبعثات المصرية في الخارج باعتبارها حلقة وصل رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الشركات والمستثمرين في الأسواق الخارجية.

استراتيجية الصناعة تستهدف زيادة الصادرات

 

وأوضح خالد هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بهدف زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عالميًا، من خلال جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية . 

مجلس النواب الصادرات التصنيع المحلي الأسواق الدولية جذب الاستثمارات زيادة الصادرات الصناعة

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