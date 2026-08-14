ارتفاع صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 140% في يوليو الماضي

أظهرت بيانات حكومية صدرت، اليوم /الجمعة/ أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزت بنسبة 140.6% في يوليو مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالاستثمارات العالمية المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن قيمة الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 53.4 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة 22.2 مليار دولار أمريكي عن العام السابق، مشيرة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى لأي شهر يوليو على الإطلاق.

وارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليار دولار أمريكي؛ ما أسفر عن فائض تجاري في هذا القطاع بلغ 35.1 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد المنتجات، أوضحت الوزارة الكورية، أن صادرات أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة 178.8% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، منوهة بأن صادرات الرقائق تشهد ارتفاعًا للشهر السابع عشر على التوالي.

و أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات بنسبة 353.9% لتصل إلى 4.9 مليار دولار، بينما زادت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 62.6% لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وشهدت شحنات الشاشات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 1.77 مليار دولار، وسط ترقب لإطلاق عدد من طرازات الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الجديدة خلال النصف الثاني من العام.

وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات المُجمّعة إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 194.7%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 187%.. فيما زادت الشحنات إلى فيتنام بنسبة 115.7%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 202%، وإلى الهند بنسبة 128.2% على أساس سنوي.