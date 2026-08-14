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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفرصة متاحة.. أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمى

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية
محمد غالي

مع انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد، تتجدد آمال طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية في الالتحاق بالكليات والتخصصات التي تناسب مجموعهم ورغباتهم، مع إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات وفق الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق المرحلة الثانية

وتشمل المرحلة الثانية طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%، بإجمالي 234 ألفا و866 طالبا وطالبة، بينما تبدأ للشعبة الأدبية من 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%، بإجمالي 31 ألفا و610 طلاب وطالبات، ليصل إجمالي الطلاب المقرر لهم تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من الشعبتين إلى 266 ألفا و476 طالبا وطالبة.

وكشفت قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية عن توافر فرص للالتحاق بعدد من كليات ومعاهد التمريض، بما يتيح للطلاب خيارات متعددة عند ترتيب رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

أماكن شاغرة في كليات التمريض

وتضمنت قائمة الأماكن المتاحة لطلاب الشعبة العلمية كليات التمريض في:

تمريض دمياط.
تمريض سوهاج.
تمريض عين شمس.
تمريض الإسكندرية.
تمريض الزقازيق.
تمريض القاهرة.
تمريض المنيا.
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية.
تمريض الوادي الجديد.
تمريض دمنهور.
تمريض كفر الشيخ.
تمريض قنا.
تمريض بنها.
تمريض أسوان.
تمريض الفيوم.
تمريض المنصورة.
تمريض طنطا.
تمريض أسيوط.
تمريض المنوفية بشبين الكوم.
تمريض العاصمة بحلوان.
تمريض مطروح.
تمريض السادات.
تمريض بني سويف.
تمريض بورسعيد.

تنسيق المرحلة الثانية

المعاهد الفنية والتكنولوجية للتمريض

كما شملت الأماكن الشاغرة عددا من المعاهد والبرامج الفنية والتكنولوجية المتخصصة في مجال التمريض، من بينها:

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا.
المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل.
فني تمريض السويس.
تكنولوجي تمريض بني سويف، شعبتا الطوارئ وتمريض الأطفال وحديثي الولادة.
فني تمريض قنا.
فني تمريض كفر الشيخ.
فني تمريض الزقازيق بفاقوس.
المعهد الفني للتمريض بالجونة.
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين.
فني تمريض أسوان.
فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس.
فني تمريض القاهرة.
فني تمريض عين شمس.
فني تمريض بني سويف.
فني تمريض أسيوط.
فني تمريض بنها.
فني تمريض الفيوم.
فني تمريض طنطا.
فني تمريض المنيا.
فني تمريض الإسكندرية.
فني تمريض المنصورة.
فني تمريض المنوفية بشبين الكوم.
فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية.
فني تمريض العاصمة بحلوان.
فني تمريض أورام القاهرة.
فني تمريض سوهاج.

تنسيق المرحلة الثانية

وتمنح هذه الأماكن المتاحة طلاب الشعبة العلمية فرصة لاختيار تخصصات التمريض ضمن رغبات المرحلة الثانية، مع ضرورة الالتزام بترتيب الرغبات وفق أولويات الطالب ومراجعة قواعد وشروط القبول الخاصة بكل كلية أو معهد قبل إتمام التسجيل.

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