محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بحضور أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضمنت المرحلة الثانية من التنسيق تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقًا لأعداد الطلاب الناجحين والأماكن المتاحة بالفصول والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

وشملت المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الصناعي على النحو التالي:

مدرسة الأقصر الميكانيكية بنين: 185 درجة.

مدرسة الأقصر الزخرفية بنين: 160 درجة.

مدرسة الأقصر الصناعية بنات: 170 درجة.

مدرسة العشي الصناعية المشتركة: 150 درجة.

مدرسة العذسات الصناعية المشتركة: 165 درجة.

مدرسة أرمنت الميكانيكية بنين: 165 درجة.

مدرسة أرمنت الزخرفية بنين: 155 درجة.

مدرسة أرمنت الصناعية بنات: 160 درجة.

مدرسة الدير الصناعية بنات: 150 درجة.

مدرسة إسنا الصناعية بنين: 185 درجة.

مدرسة الدير الصناعية المشتركة: 175 درجة.

مدرسة إسنا الصناعية بنات: 165 درجة.

مدرسة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة: 165 درجة.

كما شملت المرحلة الثانية مدارس التعليم الزراعي، كالتالي مدرسة إسنا الثانوية الزراعية "بكالويا تكنولوجية": 150 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143، ومدرسة الشهيد مصطفى حجاج بالشغب "بكالويا تكنولوجية": 150 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143،ومدرسة أرمنت الثانوية الزراعية "بكالويا تكنولوجية": 147 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143.

كما تضمنت المرحلة الثانية من التنسيق مدارس التعليم التجاري والفندقي، حيث جاءت مدرسة الأقصر الفندقية بحد أدنى 205 درجة ، ومدرسة إسنا الفندقية بـ 180 درجة ، ومدرسة أرمنت التجارية المشتركة بـ 178 درجة ، ومدرسة العديسات التجارية المشتركة بـ 178 درجة ، ومدرسة إسنا التجارية بنات بـ 178 درجة، ومدرسة الأقصر التجارية بنات بـ 170 درجة، ومدرسة البياضية التجارية المشتركة بـ 160 درجة ، ومدرسة العشي التجارية المشتركة بـ 160 درجة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول 155 درجة لبرنامج البكالوريا التكنولوجية في كل من: مدرسة الأقصر التجارية بنين، فصول المريس التجارية المشتركة، فصول نجع حبشي التجارية بنات، فصول بن الجراح التجارية، فصول الضبعية التجارية، وفصول كوم البعيرات التجارية.

وبالنسبة لمدرستي الطود الثانوية الزراعية والقرنة الثانوية الزراعية اللتين تم تحويلهما إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية فيتم التقدم إليها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من جانب الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بها.