قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027

محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027
محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027
شمس يونس

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك بحضور أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضمنت المرحلة الثانية من التنسيق تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقًا لأعداد الطلاب الناجحين والأماكن المتاحة بالفصول والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

وشملت المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الصناعي على النحو التالي:

مدرسة الأقصر الميكانيكية بنين: 185 درجة.

مدرسة الأقصر الزخرفية بنين: 160 درجة.

مدرسة الأقصر الصناعية بنات: 170 درجة.

مدرسة العشي الصناعية المشتركة: 150 درجة.

مدرسة العذسات الصناعية المشتركة: 165 درجة.

مدرسة أرمنت الميكانيكية بنين: 165 درجة.

مدرسة أرمنت الزخرفية بنين: 155 درجة.

مدرسة أرمنت الصناعية بنات: 160 درجة.

مدرسة الدير الصناعية بنات: 150 درجة.

مدرسة إسنا الصناعية بنين: 185 درجة.

مدرسة الدير الصناعية المشتركة: 175 درجة.

مدرسة إسنا الصناعية بنات: 165 درجة.

مدرسة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة: 165 درجة.

كما شملت المرحلة الثانية مدارس التعليم الزراعي، كالتالي مدرسة إسنا الثانوية الزراعية "بكالويا تكنولوجية": 150 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143، ومدرسة الشهيد مصطفى حجاج بالشغب "بكالويا تكنولوجية": 150 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143،ومدرسة أرمنت الثانوية الزراعية "بكالويا تكنولوجية": 147 درجة، "مهنى لمدة عام":140، "مهنى لمدة عامين": 143.

كما تضمنت المرحلة الثانية من التنسيق مدارس التعليم التجاري والفندقي، حيث جاءت مدرسة الأقصر الفندقية بحد أدنى 205 درجة ، ومدرسة إسنا الفندقية بـ 180 درجة ، ومدرسة أرمنت التجارية المشتركة بـ 178 درجة ، ومدرسة العديسات التجارية المشتركة بـ 178 درجة ، ومدرسة إسنا التجارية بنات بـ 178 درجة، ومدرسة الأقصر التجارية بنات بـ 170 درجة، ومدرسة البياضية التجارية المشتركة بـ 160 درجة ، ومدرسة العشي التجارية المشتركة بـ 160 درجة.

وبلغ الحد الأدنى للقبول 155 درجة لبرنامج البكالوريا التكنولوجية في كل من: مدرسة الأقصر التجارية بنين، فصول المريس التجارية المشتركة، فصول نجع حبشي التجارية بنات، فصول بن الجراح التجارية، فصول الضبعية التجارية، وفصول كوم البعيرات التجارية.

وبالنسبة لمدرستي الطود الثانوية الزراعية والقرنة الثانوية الزراعية اللتين تم تحويلهما إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية فيتم التقدم إليها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من جانب الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بها.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

د. علي فخر أمين الفتوى

هل يرث الأبناء المتوفى والدهم من الجد؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل خلع المرأة لزوجها حلال أم حرام؟.. مدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها.. ومتى يجوز قتل الحشرات والحيوانات؟

شعار مؤتمر دار الإفتاء

«سبل حماية الأسرة وصيانة الهوية» عنوان مؤتمر الإفتاء الدولي 2 سبتمبر المقبل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد