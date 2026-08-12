طرابزون سبور يُواصل الارتفاع على وسائل التواصل بعد ضم محمد صلاح

شهدت حسابات طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتابعين، منذ التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح يوم الخميس الماضي.

وانضم صلاح إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية بعد تسعة أعوام قضاها مع النادي، سجل خلالها 257 هدفاً في 442 مباراة، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا.

ووقع صلاح على عقد لمدة عامين للانضمام لصفوف طرابزون سبور، سيحصل فيه المهاجم المصري على 17 مليون يورو (19.6 مليون دولار) في الموسم الواحد.

ويبدو أن حماس الجماهير للصفقة جاء كبيرا بقدر تأثيرها، بعد أن ارتفع عدد متابعي طرابزون سبور إلى 3.1 مليون متابع على فيسبوك اليوم السبت، بالمقارنة مع 1.3 مليون متابع قبل يوم واحد من الإعلان عن الصفقة.

فيما جاء الارتفاع طفيفا على منصة إكس، إذ زاد عدد متابعي حساب النادي إلى مليوني متابع، مقابل 1.9 مليون متابع يوم الأربعاء.

وتجاوز عدد المتفاعلين مع مقطع فيديو لصلاح وهو يصور جماهير الفريق خلال حفل تقديمه في ملعب النادي في مدينة طرابزون على انستجرام أكثر من مليوني متفاعل.

ويستهل طرابزون سبور الموسم الجديد من الدوري التركي عندما يحل ضيفا على قاسم باشا يوم 15 أغسطس الحالي.