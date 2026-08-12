قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يُواصل الارتفاع على وسائل التواصل بعد ضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

شهدت حسابات طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتابعين، منذ التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح يوم الخميس الماضي.

وانضم صلاح إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية بعد تسعة أعوام قضاها مع النادي، سجل خلالها 257 هدفاً في 442 مباراة، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا.

ووقع صلاح على عقد لمدة عامين للانضمام لصفوف طرابزون سبور، سيحصل فيه المهاجم المصري على 17 مليون يورو (19.6 مليون دولار) في الموسم الواحد.

ويبدو أن حماس الجماهير للصفقة جاء كبيرا بقدر تأثيرها، بعد أن ارتفع عدد متابعي طرابزون سبور إلى 3.1 مليون متابع على فيسبوك اليوم السبت، بالمقارنة مع 1.3 مليون متابع قبل يوم واحد من الإعلان عن الصفقة.

فيما جاء الارتفاع طفيفا على منصة إكس، إذ زاد عدد متابعي حساب النادي إلى مليوني متابع، مقابل 1.9 مليون متابع يوم الأربعاء.

وتجاوز عدد المتفاعلين مع مقطع فيديو لصلاح وهو يصور جماهير الفريق خلال حفل تقديمه في ملعب النادي في مدينة طرابزون على انستجرام أكثر من مليوني متفاعل.

ويستهل طرابزون سبور الموسم الجديد من الدوري التركي عندما يحل ضيفا على قاسم باشا يوم 15 أغسطس الحالي.

طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي الممتاز ليفربول الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد