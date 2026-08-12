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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدارس مكة وكيان.. تسهيلات جديدة من طرابزون لصلاح في تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية الظهور الأول للنجم محمد صلاح بقميص فريق طرابزون سبور، بعدما أصبح اللاعب حديث المتابعين مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري التركي لموسم 2026 - 2027.

وحظى محمد صلاح بترحيب وحفاوة كبيرة في الدوري التركي بعد انضمامه بشكل رسمي لفريق طرابزون، ما جعل الجماهير تنتظر ظهوره الأول.

وكشفت تقارير الصحف التركي عن إذاعة أول مباراة لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور في 40 دولة بعد الإقبال الكبير للجماهير العربية والعالمية لمتابعة الفرعون.

وشارك محمد صلاح في تدريبات فريق طرابزون التركي، وأصبح في حالة بدنية جيدة جاهز للعب والقرار سيكون في يد المدير الفني.

 

عائلة محمد صلاح

يرتب مسئولو نادي طرابزون التركي خلال الفترة الحالية مكان استضافة عائلة محمد صلاح التي ستأتي إلى طرابزون بعد شهر.

كما تم الاتفاق على تسجيل مكة وكيان، ابنتي الفرعون المصري، في إحدى مدارس مدينة طرابزون.

محمد صلاح طرابزون فريق طرابزون سبور الدوري التركي طرابزون سبور

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