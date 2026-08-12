محمود صلاح يقترب من الأهلي.. والحسم اليوم

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر برنامجه على “يوتيوب”، أن محمود صلاح لاعب غزل المحلة بكى من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي، وتواصل مع مسئولي القلعة الحمراء مطالبًا بحسم صفقة انتقاله.

وأوضح شوقي أن الجلسة الأخيرة التي عقدت مساء أمس، الثلاثاء، بين مسئولي الأهلي وغزل المحلة، بحضور عصام سراج، امتدت لنحو 4 ساعات، وشهدت تواصلًا بين مسئولي المحلة وسيد عبد الحفيظ، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو توقيع العقود.

وقال إن صفقة محمود صلاح من المنتظر حسمها اليوم، الأربعاء، سواء بالموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن العرض الأخير من الأهلي يتضمن 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه حوافز، مع نسبة 20% من إعادة البيع.

وأضاف أن غزل المحلة لن يجد عرضًا أفضل من عرض الأهلي الحالي، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مصير الصفقة.



