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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

صلاح والسعيد
صلاح والسعيد
محمد بدران

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه من حق عبد الله السعيد الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من النادي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللاعب صبر كثيرًا ولم يتبقَ سوى القليل على بداية الموسم الجديد.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية: «من حق كل لاعب ياخد مستحقاته، لكن عبد الله السعيد موصلش لمرحلة صعبة جدًا زي إنه ميلاقيش ياكل، أنت صبرت كتير وباقي القليل والفريق محتاجك».

عبدالله السعيد يطلب فسخ التعاقد مع الزمالك

وتأتي تصريحات نجم الزمالك السابق بالتزامن مع طلب عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي خلال الساعات الماضية، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، ورغبة اللاعب في حسم موقفه مع القلعة البيضاء وتسوية ملف مستحقاته.

وبحسب التقارير، طلب السعيد فسخ تعاقده مع الزمالك مقابل التنازل عن مستحقاته الخاصة بالموسم المقبل، مع الاتفاق على جدولة مستحقاته المتبقية عن الموسم الماضي، والتي تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

ويسعى اللاعب وإدارة الزمالك إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، إلى جانب وضع آلية لسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالموسم الماضي.

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