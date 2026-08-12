«كوكوريلا» يصل ريال مدريد .. والظهير الإسباني أمام اختبار جديد في البرنابيو

بدأ مارك كوكوريلا فصلًا جديدًا في مسيرته، بعد ما وصل إلى مقر ريال مدريد في فالديبيباس، استعدادًا لبدء مشواره بقميص النادي الملكي عقب انتقاله من تشيلسي، وسط ترقب كبير من جماهير الفريق.

وبحسب صحيفة «ماركا»، يحظى كوكوريلا باهتمام خاص من جماهير ريال مدريد، التي تعتبر وصوله أبرز صفقات النادي هذا الصيف من حيث الحماس، خصوصًا بعد تعثر صفقة التعاقد مع الإسباني رودري.

ويأتي انضمام الظهير الإسباني في وقت لا يزال فيه مركز الظهير الأيسر محل نقاش داخل ريال مدريد منذ رحيل البرازيلي مارسيلو، حيث تتطلع الجماهير إلى ظهور لاعب قادر على إعادة الاستقرار إلى الجبهة اليسرى.

وكان فيرلاند ميندي قد شغل المركز خلال السنوات الماضية، قبل أن يتعاقد ريال مدريد مع كاريراس مقابل 50 مليون يورو، لكن إصابة ميندي التي ستبعده حتى سبتمبر أو أكتوبر قد تمنح كوكوريلا فرصة مبكرة لفرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي.

ولم يكن وصول اللاعب الإسباني إلى ريال مدريد قرارًا عابرًا بالنسبة للنادي، إذ لعب جوزيه مورينيو دورًا بارزًا في حسم الصفقة، بعدما أبدى تمسكه الشديد بالتعاقد مع كوكوريلا.

وكشف اللاعب عن تفاصيل حديث جمعه بالمدرب البرتغالي، قائلًا إن مورينيو أبلغه برغبته في وجوده ضمن مشروعه، قبل أن تتحرك إدارة ريال مدريد بعرض بلغت قيمته 70 مليون يورو لإقناع تشيلسي بالتخلي عنه.

أما كوكوريلا، فأكد أنه لم يحتج إلى الكثير من التفكير بمجرد وصول عرض ريال مدريد، رغم وجود خيارات أخرى أمامه، مشددًا على أن الانتقال إلى النادي الملكي كان بالنسبة له فرصة استثنائية لا تتكرر كثيرًا في مسيرة أي لاعب.