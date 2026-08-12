من أمام حمام السباحة .. فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

خطفت فرح شعبان الأنظار بإطلالة صيفية مميزة، ظهرت بها خلال أحدث ظهور لها، وشاركت صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، لتتفاعل معها متابعيها ومحبوها.

فرح شعبان بإطلالة صيفية ناعمة

واعتمدت فرح شعبان في إطلالتها على اللون الأبيض بشكل أساسي، حيث ارتدت توب أبيض أنيق بتصميم مكشوف عند الكتفين، مع تنورة طويلة وواسعة باللون الأبيض، تميزت بنقوش هندسية باللونين الأزرق والتركواز، ما منح اللوك طابعًا صيفيًا منعشًا.

واستكملت إطلالتها بارتداء قبعة بيضاء واسعة الحواف، جاءت متناسقة مع ألوان ملابسها، بينما اختارت حذاءً رياضيًا أبيض بسيطًا، ليحافظ اللوك على طابعه العملي والمريح.

صورة من فيديو

إكسسوارات بسيطة تكمل إطلالة فرح شعبان

ولم تعتمد فرح شعبان على الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بارتداء سلسلة ذهبية بتصميم متعدد الطبقات، إلى جانب بعض الأساور، ما أضاف لمسة أنيقة إلى الإطلالة دون أن يطغى على تفاصيل الملابس.

وظهرت فرح في أجواء صيفية أمام حمام السباحة، وسط أجواء تشبه المنتجعات السياحية، وعلقت على الصور بعبارة باللغة الإنجليزية: "This kind of vibe"، في إشارة إلى استمتاعها بالأجواء الهادئة والصيفية.

فرح شعبان

ألوان هادئة ونقوش لافتة

وجمعت الإطلالة بين بساطة اللون الأبيض وجاذبية النقوش الزرقاء والتركوازية على التنورة، وهي تركيبة مناسبة للأجواء الصيفية والمصايف، كما أن التصميم الطويل والواسع يمنح الإطلالة مظهرًا انسيابيًا ومريحًا.

وتفاعل متابعو فرح شعبان مع الصور، خاصة أن الإطلالة جاءت مختلفة عن الملابس الرسمية، واعتمدت على مزيج من الأناقة والبساطة والراحة.

فرح شعبان