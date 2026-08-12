محمد صلاح يُطالب الزمالك بتوقيع عقوبة قوية على «بيزيرا»: «لازم ياخد على دماغه»

طالب محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، إدارة النادي بتوقيع عقوبة مالية قوية على البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، على خلفية موقفه الأخير، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة رادعة لباقي اللاعبين.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية: «يجب أن تُوقَّع عقوبة مالية قوية جدًا على بيزيرا ويكون عبرة لزملائه، لأنه الوحيد الذي أتى للزمالك والجمهور ارتبط به، واللاعب الوحيد الذي حصل على أمواله كاملة».

وأضاف: «بيزيرا لازم ياخد على دماغه، الجميع هاجم الكابتن حسن شحاتة بعد حديثه عن اللاعب، لكن حديث حسن شحاتة كان صحيحًا، ولو يدرك الجميع قيمة الزمالك، لما فعل بيزيرا هذا مع الفريق».

وتأتي تصريحات محمد صلاح في ظل حالة من الجدل حول مستقبل بيزيرا مع الزمالك، في الوقت الذي يُطالب فيه مدرب الفريق السابق بضرورة فرض عقوبة قوية على اللاعب، للحفاظ على الانضباط داخل الفريق والتأكيد على قيمة النادي لدى جميع لاعبيه.