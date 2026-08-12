«موناكو» الفرنسي يتحرّك للتخلّص من «بوجبا» بعد إصابته الجديدة

يبدو أن تجربة بول بوجبا مع موناكو تقترب من نهايتها، بعدما تحرك النادي الفرنسي لبحث إمكانية إنهاء ارتباطه باللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أبلغت إدارة موناكو ممثلي بوجبا برغبتها في فسخ العقد بالتراضي، مع استهداف التوصل إلى اتفاق قبل الأول من سبتمبر، لمنح لاعب الوسط الفرنسي فرصة للبحث عن وجهة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تلقى فيه بوجبا ضربة جديدة على المستوى البدني، بعدما تعرض لإصابة خلال مران موناكو صباح الثلاثاء، غادر على إثرها التدريبات وسط مخاوف من إصابة قوية في عضلة الفخذ الأيسر.

لكن صحيفة «لوباريزيان» أكدت أن الانتكاسة الأخيرة ليست السبب وراء قرار موناكو، مشيرة إلى أن فكرة الانفصال عن بوجبا كانت مطروحة داخل النادي قبل إصابته الجديدة.

وتجري إدارة موناكو مفاوضات مع ممثلي اللاعب الفرنسي للتوصل إلى تسوية مالية مناسبة تمهيدًا لإنهاء العقد رسميًا، في وقت أصبح فيه القرار النهائي بشأن قبول فسخ التعاقد بيد بوجبا.

ويأمل موناكو في حسم الملف قبل الموعد النهائي للانتقالات، بينما يواجه بوجبا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار بعد فترة قصيرة من عودته إلى الملاعب.