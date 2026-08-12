قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«موناكو» الفرنسي يتحرّك للتخلّص من «بوجبا» بعد إصابته الجديدة

بوجبا
بوجبا
إسراء أشرف

يبدو أن تجربة بول بوجبا مع موناكو تقترب من نهايتها، بعدما تحرك النادي الفرنسي لبحث إمكانية إنهاء ارتباطه باللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أبلغت إدارة موناكو ممثلي بوجبا برغبتها في فسخ العقد بالتراضي، مع استهداف التوصل إلى اتفاق قبل الأول من سبتمبر، لمنح لاعب الوسط الفرنسي فرصة للبحث عن وجهة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تلقى فيه بوجبا ضربة جديدة على المستوى البدني، بعدما تعرض لإصابة خلال مران موناكو صباح الثلاثاء، غادر على إثرها التدريبات وسط مخاوف من إصابة قوية في عضلة الفخذ الأيسر.

لكن صحيفة «لوباريزيان» أكدت أن الانتكاسة الأخيرة ليست السبب وراء قرار موناكو، مشيرة إلى أن فكرة الانفصال عن بوجبا كانت مطروحة داخل النادي قبل إصابته الجديدة.

وتجري إدارة موناكو مفاوضات مع ممثلي اللاعب الفرنسي للتوصل إلى تسوية مالية مناسبة تمهيدًا لإنهاء العقد رسميًا، في وقت أصبح فيه القرار النهائي بشأن قبول فسخ التعاقد بيد بوجبا.

ويأمل موناكو في حسم الملف قبل الموعد النهائي للانتقالات، بينما يواجه بوجبا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار بعد فترة قصيرة من عودته إلى الملاعب.

بول بوجبا بوجبا موناكو إصابة بوجبا فسخ عقد بوجبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل السفير القطري لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي

الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتوسيع التعاون وتدريب أئمة قطر

افضل الاعمال المستحبة في شهر المولد النبوي

أفضل الاعمال المستحبة في شهر المولد النبوي

رؤية هلال شهر ربيع الاول

دعاء رؤية هلال ربيع الأول.. أفضل 10 كلمات قالها النبي

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد