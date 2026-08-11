قرار مفاجئ من فليك .. ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟

يبدو أن الدولي المصري حمزة عبد الكريم بدأ يفرض نفسه بقوة داخل حسابات الجهاز الفني لنادي برشلونة، بعدما حصل على إشادة جديدة من المدرب الألماني هانز فليك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تطور لافت في وضع مهاجم الأهلي السابق، بعدما قرر فليك الإبقاء عليه مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة من التحضيرات، في خطوة تعكس مدى اقتناع المدير الفني بقدرات اللاعب الشاب.

وجاء القرار عقب مشاركة حمزة عبد الكريم في جميع المباريات الودية التي خاضها برشلونة خلال فترة الإعداد، حيث تمكن اللاعب المصري من ترك بصمة واضحة، بعدما سجل هدفين في شباك برمنجهام سيتي.

حمزة بين نجوم الفريق الأول

وأنهى برشلونة معسكره التحضيري في إيطاليا، والذي شهد خوض مباراتين وديتين أمام نوتينجهام فورست وأودينيزي، فيما واصل حمزة تدريباته مع الفريق الأول بدلًا من العودة إلى صفوف فريق الشباب.

وبحسب التقرير الإسباني، فإن فليك اختار الإبقاء على حمزة عبد الكريم إلى جانب ألفارو كورتيس، بينما غادر عدد من لاعبي أكاديمية «لاماسيا» قائمة الفريق الأول خلال هذه المرحلة من التحضيرات.

ويحمل هذا القرار دلالة مهمة بالنسبة للمهاجم المصري، خصوصًا أن البقاء مع الفريق الأول في هذه الفترة يعني حصوله على فرصة إضافية لإثبات قدراته أمام الجهاز الفني، في وقت يستعد فيه برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على قائمته قبل انطلاق الموسم.

الباب لم يُغلق أمام لاعبي لاماسيا

وأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد بقية لاعبي لاماسيا لا يعني خروجهم نهائيًا من حسابات فليك، إذ من المنتظر أن يحصل بعضهم على فرص جديدة للتدرب مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

وشهدت تدريبات برشلونة الأخيرة أيضًا مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، من بينهم حارسا المرمى ياكوبيشفيلي وإيكر رودريجيز، إلى جانب عودة أنتوني جوردون والحارس خوان جارسيا.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات برشلونة اكتمال صفوف الفريق تدريجيًا مع عودة اللاعبين الدوليين، حيث أشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن عددًا من العناصر سيعودون غدا الأربعاء عقب انتهاء عطلتهم الصيفية.

وبحسب الصحيفة الأسبانية، فإنه مع اقتراب انطلاق الموسم، تبدو المنافسة داخل برشلونة أكثر صعوبة، إلا أن حمزة عبد الكريم نجح حتى الآن في جذب أنظار فليك، ليصبح السؤال الأهم: هل تتحول هذه الفرصة إلى بداية حقيقية لمغامرة المصري داخل الفريق الأول للنادي الكتالوني؟