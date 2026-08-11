قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتفوق على البلاستيك بهدف في الشوط الأول
مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: 160 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية ورغم ذلك يستمر الاحتلال
قرار مفاجئ من فليك .. ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟
بعد مطالب فحص ذمة النواب .. البرلمان : إقرارات الأعضاء تُحال دوريًا
الدفاع الروسية : استهداف زورق دورية يرافق سفن شحن الأسلحة الأوكرانية في البحر الأسود
قرار عاجل في التضامن بمضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية المروّع
الرئيس السيسي يوجه بتقديم الرعاية الشاملة لمصابي حادث "الدواويس" بالإسماعيلية والدعم لأسر الضحايا
بسبب صلاح | قنوات عالمية تضع شرطا مثيرا قبل نقل مباراة طرابزون الأولى
ترامب : نحن نسيطر تماما على أموال إيران
ضغوط أمريكية على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
ارتفاع أسعار الفنادق في أوروبا مع توافد مئات الآلاف لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس
الأوقاف : إنشاء وتطوير 15 ألف مسجد في عهد الرئيس السيسي بتكلفة 28 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قرار مفاجئ من فليك .. ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أحمد أيمن

يبدو أن الدولي المصري حمزة عبد الكريم بدأ يفرض نفسه بقوة داخل حسابات الجهاز الفني لنادي برشلونة، بعدما حصل على إشادة جديدة من المدرب الألماني هانز فليك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تطور لافت في وضع مهاجم الأهلي السابق، بعدما قرر فليك الإبقاء عليه مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة من التحضيرات، في خطوة تعكس مدى اقتناع المدير الفني بقدرات اللاعب الشاب.

وجاء القرار عقب مشاركة حمزة عبد الكريم في جميع المباريات الودية التي خاضها برشلونة خلال فترة الإعداد، حيث تمكن اللاعب المصري من ترك بصمة واضحة، بعدما سجل هدفين في شباك برمنجهام سيتي.

حمزة بين نجوم الفريق الأول

وأنهى برشلونة معسكره التحضيري في إيطاليا، والذي شهد خوض مباراتين وديتين أمام نوتينجهام فورست وأودينيزي، فيما واصل حمزة تدريباته مع الفريق الأول بدلًا من العودة إلى صفوف فريق الشباب.

وبحسب التقرير الإسباني، فإن فليك اختار الإبقاء على حمزة عبد الكريم إلى جانب ألفارو كورتيس، بينما غادر عدد من لاعبي أكاديمية «لاماسيا» قائمة الفريق الأول خلال هذه المرحلة من التحضيرات.

ويحمل هذا القرار دلالة مهمة بالنسبة للمهاجم المصري، خصوصًا أن البقاء مع الفريق الأول في هذه الفترة يعني حصوله على فرصة إضافية لإثبات قدراته أمام الجهاز الفني، في وقت يستعد فيه برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على قائمته قبل انطلاق الموسم.

الباب لم يُغلق أمام لاعبي لاماسيا

وأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد بقية لاعبي لاماسيا لا يعني خروجهم نهائيًا من حسابات فليك، إذ من المنتظر أن يحصل بعضهم على فرص جديدة للتدرب مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

وشهدت تدريبات برشلونة الأخيرة أيضًا مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، من بينهم حارسا المرمى ياكوبيشفيلي وإيكر رودريجيز، إلى جانب عودة أنتوني جوردون والحارس خوان جارسيا.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات برشلونة اكتمال صفوف الفريق تدريجيًا مع عودة اللاعبين الدوليين، حيث أشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن عددًا من العناصر سيعودون غدا الأربعاء عقب انتهاء عطلتهم الصيفية.

وبحسب الصحيفة الأسبانية، فإنه مع اقتراب انطلاق الموسم، تبدو المنافسة داخل برشلونة أكثر صعوبة، إلا أن حمزة عبد الكريم نجح حتى الآن في جذب أنظار فليك، ليصبح السؤال الأهم: هل تتحول هذه الفرصة إلى بداية حقيقية لمغامرة المصري داخل الفريق الأول للنادي الكتالوني؟

حمزة عبد الكريم برشلونة أخبار حمزة عبد الكريم فليك لاماسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

صاحبة فيديو "سندوتش الطعمية

ده زميلي وسمعتي ادمرت.. صاحبة فيديو ساندوتش الطعمية ترد على اتهامات زوجها

أرشيفية

بعد الحكم بالسجن 5 سنوات.. القصة الكاملة في قتل عريس المرج على يد زوجته

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

سعر الدولار اليوم

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 11-8-2026

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

رئيس جهاز تنمية المشروعات

تنمية المشروعات يدعو فناني ومبدعي الحرف اليدوية والتراثية لتسجيل المشاركة بمعرض تراثنا 2026

وزارة المالية

المالية: الأحد المقبل بدء تلقي طلبات الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي للشركات المصدرين

بالصور

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

جراحة غضروف الركبة تضر أكثر مما تنفع .. دراسة تحذر مرضى منتصف العمر

جراحة غضروف الركبة لا تفيد جميع المرضى
جراحة غضروف الركبة لا تفيد جميع المرضى
جراحة غضروف الركبة لا تفيد جميع المرضى

هل النوم أمام المروحة مضر فعلًا؟

هل النوم أمام المروحة مضر فعلًا؟
هل النوم أمام المروحة مضر فعلًا؟
هل النوم أمام المروحة مضر فعلًا؟

طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة

طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة
طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة
طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة والجبنة.. وجبة واحدة تكفي الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد