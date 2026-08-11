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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي : 9 ملايين برميل نفط خرجت من مضيق هرمز في أسبوع

وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 9 ملايين برميل من النفط تمكنت من الخروج عبر مضيق هرمز خلال أسبوع، في ظل استمرار الجهود الأمريكية لتأمين حركة ناقلات النفط في المنطقة، وسط أزمة الملاحة التي أثرت بصورة كبيرة على تدفقات الطاقة العالمية.

وتأتي تصريحات رايت في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، أقل بكثير من مستوياتها المعتادة، مع استمرار التوترات العسكرية والسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وكان رايت قد أعلن في يونيو الماضي أن نحو 7 ملايين برميل يوميًا من النفط كانت تخرج من منطقة الخليج بمساعدة الجيش الأمريكي، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تعمل على دعم حركة الشحن في ظل القيود المفروضة على الملاحة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة لأسواق الطاقة، إذ يمر عبره عادة جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وأدى تراجع حركة السفن عبره منذ اندلاع الحرب إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة التجارة الدولية. وأعلنت إيران، الثلاثاء، أن المضيق سيظل مغلقًا ما لم تغير الولايات المتحدة موقفها وتوافق على شروط طهران، في مؤشر على استمرار الخلافات بشأن مستقبل الملاحة في الممر الحيوي.

وفي الأسواق، ظلت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات الخام من منطقة الخليج. وأشارت «رويترز» إلى أن نحو 20% من تدفقات النفط العالمية كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب، ما يفسر حساسية الأسواق تجاه أي اضطراب طويل في حركة الملاحة.

وتعكس تصريحات رايت محاولة من واشنطن للتأكيد على أن جزءًا من إمدادات النفط لا يزال قادرًا على الوصول إلى الأسواق رغم القيود المفروضة على الملاحة، إلا أن استمرار الأزمة يبقي مستقبل تدفقات الطاقة العالمية عرضة لمزيد من التقلبات.

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