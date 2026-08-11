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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارب أيديولوجي .. الهند تتحول لشريك رئيسي في إمداد إسرائيل بالسلاح

رئيسا وزراء إسرائيل والهند
رئيسا وزراء إسرائيل والهند
خاطر عبادة

كشف تحقيق لمنظمة العفو الدولية أن الهند تحولت من مجرد مستورد رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى "مساهم هام" في إنتاجها.

حلقة رئيسية في سلسلة إمداد الأسلحة الإسرائيلية

 

وتناول تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، العلاقة المتطورة بين الهند وإسرائيل، وكيف تعمقت مع تصاعد حروبها في الشرق الأوسط، في محاولة للإجابة عن تساؤلات بشأن سبب توجه الهند لتعزيز علاقتها مع دولة واجهت عزلة دولية متزايدة وردود فعل عنيفة بسبب حملتها العسكرية في غزة التي خلفت القطاع في حالة خراب وأودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني ، كثير منهم أطفال.

وأظهر التقرير أن شركات هندية، منها شركات مملوكة للدولة، قامت بتسليم إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و30 نوفمبر 2025:  390,516 قطعة غيار للأسلحة الصغيرة  564,970 قطعة من الذخائر المتفجرة  298 مكوناً من مكونات المركبات العسكرية وشملت الشحنات أيضاً رؤوساً حربية للطائرات بدون طيار وعلب قذائف مدفعية، رغم مخاطر استخدامها في غزة.

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في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اتخذت علاقة الهند مع إسرائيل منحى استراتيجياً ودفاعياً مختلفاً، رغم أن الهند كانت لعقود داعمة للقضية الفلسطينية وقائدة لحركة عدم الانحياز.

ويرى ستانلي جوني، خبير السياسة الخارجية في صحيفة "ذا هندو"، أن هناك "تقارباً أيديولوجياً واضحاً بين الهندوتفا والصهيونية".

بالنسبة لليمين الهندي، تُنظر إسرائيل كـ "حصن منيع ضد توسع الإسلام" ونموذج لدولة قومية تفرض نفسها في جوار مضطرب.

 الرأي العام الهندي والدعم السياسي 

 

على عكس تراجع الدعم لإسرائيل في الغرب، أظهر استطلاع "بيو" في يونيو أن 32% من الهنود ينظرون لإسرائيل بإيجابية مقابل 28% بسلبية.

ولم يحدث رد فعل سياسي واسع على تقرير العفو الدولية، ورفضت المحكمة العليا عام 2024 التماساً بتعليق الصادرات العسكرية لإسرائيل، معتبرة أنه من صلاحيات السلطة التنفيذية.

وعلق نتنياهو بنفسه على الدعم الهندي قائلاً: "لدينا أصدقاء آخرون، مثل دولة صغيرة تُدعى الهند. يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ولدينا دعم هائل هناك".

 أرقام الشراكة الدفاعية والعمالة

 

بين عامي 2021 و2025 كانت الهند أكبر زبون دفاعي لإسرائيل واستحوذت على 29% من مبيعاتها، وفق معهد ستوكهولم.

كما سافر أكثر من 20 ألف عامل هندي إلى إسرائيل للعمل في البناء والرعاية بعد اتفاقية نوفمبر 2023، ليحلوا محل فلسطينيين مُنعوا من الدخول بعد 7 أكتوبر.

واكتفى وزير الخارجية السابق إس جايشانكار بالقول إن صادرات السلاح تخضع لـ "المصلحة الوطنية".

ثمن التقارب: مخاطر على مصالح الهند

 حذر جوني من أن الانحياز لإسرائيل قد يكلف الهند غالياً في دول الخليج، فالحرب في إيران تهدد أمن الطاقة الهندي، والتوترات في الخليج قد تؤثر على الجالية الهندية الكبيرة هناك.

وقال: "يتعين على الهند الاستمرار في التواصل مع إسرائيل، لكن من المهم استعادة التوازن في نهجها تجاه غرب آسيا والدفاع بقوة عن مصالحها".

تأتي هذه الشراكة في وقت خلصت فيه لجنة أممية إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية في غزة"، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم جرائم حرب، بينما فرضت دول غربية مثل بريطانيا قيوداً على تصدير السلاح لإسرائيل.

علاقة إسرائيل والهند سبب التقارب بين إسرائيل والهند تعاون دفاعي بين الهند وإسرائيل

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