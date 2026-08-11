محافظ الأقصر يوافق على رفع كثافات مرحلة رياض الأطفال بعدد من مدارس التعليم الخاص إلى 50 طالبا

وافق المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، على رفع الكثافة الطلابية إلى 50 طالبًا بالفصل في مرحلة رياض الأطفال بعدد من مدارس التعليم الخاص بالمحافظة التي تشهد إقبالًا من الطلاب، بما يسمح باستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس، وذلك استجابةً لمطالب ومناشدات أولياء الأمور، وحرصًا على توفير فرص تعليمية مناسبة لأبنائهم.

وكان محافظ الأقصر، قد اعتمد قبول 84 طلبًا للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال «فوق الكثافة» بمدارس التعليم الخاص بالمحافظة، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس.

وأوضح أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن الموافقة على رفع الكثافة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بمدارس التعليم الخاص، والاستجابة لمناشدات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الواقعة في النطاق الجغرافي المحيط بمحل إقامتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وبما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.