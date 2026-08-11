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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر تضبط نصف طن «ردة خشنة» مدعمة وتكشف مخالفات واسعة بمخابز القرنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة الأقصر من ضبط نصف طن من الردة الخشنة المدعمة من الدولة قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء داخل أحد محال الأعلاف غير المرخصة بناحية القبلي قامولا بمركز القرنة غرب الأقصر.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة والاستاذ رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وتعليمات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومتابعة مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين.

وقامت حملة تموينية بناحية القبلي قامولا بمركز القرنة بقيادة عبدالعظيم النوبي كبير مفتشي التموين بالمديرية وعضوية رفاعي أحمد سليم المفتش بالمديرية وبالاشتراك مع إدارة تموين القرنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل أعلاف لقيامه بإدارة نشاط تجاري دون ترخيص من الجهات المختصة وحيازته كمية من الردة الخشنة المدعمة من الدولة تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط نصف طن من الردة الخشنة المدعمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 4 محاضر ضد مخابز قامت بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة مع حصر المبيعات الوهمية التي تم إثباتها على ماكينة الصرف الخاصة بالمخابز دون وجود إنتاج فعلي.

كما تم تحرير محضر لمخبز متوقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية ومحضر آخر لعدم وجود ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز داخل مقر المخبز وقت التفتيش.

وتمكنت الحملة من تحرير محضرين لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر لمخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جرامات في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير محضر لعدم وجود ميزان حساس داخل أحد المخابز وقت التفتيش ومحضر آخر لعدم وجود قائمة تشغيل خاصة بالمخبز.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحال الأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو طرحها خارج القنوات الرسمية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

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