لم يراعِ حرمة المسجد.. لص يسرق أحذية المصلين خلال الصلاة في قنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رصد كاميرات المراقبة واقعة سرقة داخل المسجد واجهت استهجاناً واسعاً في محافظة قنا، مما أثار غضباً كبيراً بين المواطنين بسبب انتهاك حرمة بيوت الله واستغلال أوقات العبادة للسرقة.



وبدأت الواقعة حيث استغل لص انشغال المصلين بأداء الصلاة لسرقة أحذيتهم من داخل المسجد الحادث ، وتسلل اللص وهرب بالأحذية دون اكتشاف أمره في حينها.

أثار مقطع فيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة عارمة من الغضب والاستياء بين المواطنين في مصر، بعدما وثق قيام لص بسرقة أحذية المصلين من داخل أحد المساجد في محافظة قنا أثناء تأديتهم للصلاة، دون أي مراعاة لحرمة بيت الله أو قدسية الفريضة.

طالب رواد التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية المتهم وضبطه ليكون عبرة لغيره.