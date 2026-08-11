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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال جولته بالغربية.. مدبولي يتابع خدمات الطب البيطري والتوعية الزراعية بسندبسط

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدة طب بيطري بقرية سندبسط بمحافظة الغربية .

واستمع مدبولي لشرح حول ما تقدمه الوحدة من خدمات طبية للحيوانات .

كما تفقد رئيس الوزراء الوحدة الزراعية بالقرية للاطمئنان علي ما تقدمه من توعية للفلاح .


و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولتنا اليوم، والتي تأتي بعد يوم واحد من الجولة التفقدية الموسعة في عدة مشروعات خدمية وتنموية بمحافظة مطروح، تستهدف الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تسعى الدولة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح أن من خلالها يتم تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 60 مليون مواطن في تلك القرى المستهدفة، والتي ظهرت بالفعل نتائج مرحلتها الأولى على مستوى الخدمات، وتسعى الحكومة لاستكمال المبادرة بقرى المرحلة الثانية، والإسراع بدخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل بأسرع وقت ممكن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تحظى محافظة الغربية بميزة تنافسية بين المحافظات، في أنها كانت دوما إحدى قلاع الصناعة المصرية، كما أنها تعد محافظة زراعية، ونحرص على زيارتها ودفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بها، في إطار تذليل التحديات التي تواجهها، وتقديم مختلف صور الدعم الممكن لإنجازها وفق الخريطة الزمنية المقررة.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء السيسي

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