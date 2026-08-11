قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: التيسيرات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم جاذبية الاقتصاد المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ومتابعة المشروعات العقارية، تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التوجيهات تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة، ما يتطلب الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد منها، بما يدعم الإيرادات ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.

التنمية لا تقتصر على زيادة الإيرادات

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مفهوم التنمية الشاملة لا يرتبط فقط بزيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المختلفة.

وأضاف أن إتاحة الخدمات والمزايا بصورة أوسع أمام المواطنين تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شعور المواطن بثمار التنمية، مؤكدًا أن الهدف النهائي من التنمية هو تحسين جودة حياة المواطنين.

التيسيرات الضريبية تدعم الاستثمار

وحول توجيهات إطلاق الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، أكد عنبر أن استمرار الدولة في تقديم هذه التسهيلات يساهم في تعزيز الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأوضح أن وضوح السياسات المالية واستقرارها يمثلان عاملًا مهمًا في قرارات المستثمرين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة الاستثمارات.

مصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية

وأكد أن مصر نجحت في الحفاظ على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم هذه الميزة من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.

ولفت إلى أن السياسة المالية، وعلى رأسها المنظومة الضريبية والحوافز والتيسيرات المقدمة للشركات، تعد من أبرز العوامل التي يضعها المستثمر في حساباته قبل اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن استمرار الإصلاحات والتيسيرات من شأنه دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الشركات على التوسع، وخلق فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم استغلال الأراضي المخصصة مسار التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

المتهم

اتقدملها ورفضته.. القبض على موظف تعدى على فتاة وأتلف سيارتها بمصر الجديدة

رئيس محكمة استئناف القاهرة

رئيس محكمة استئناف القاهرة: استراتيجية العدالة الرقمية خطوة تاريخية فى عهد الرئيس السيسي للوصول للعدالة الناجزة

جامعة طنطا

افتتاح المؤتمر العلمي الـ 41 لكلية طب طنطا

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد