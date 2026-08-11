الأعلى للإعلام يبدأ مراجعة عقود 21 برنامج "إنتاج مشترك" بـ6 قنوات فضائية

وجَّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين لـ6 قنوات فضائية للحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل، لتقديم نسخ من عقود برامج الإنتاج المشترك.

يأتي ذلك في إطار استكمال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، متابعة مدى التزام القنوات الفضائية بضوابط برامج الإنتاج المشترك، وفي ضوء ما أسفرت عنه التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس من وجود 21 برنامجًا تذاع عبر 6 قنوات فضائية.

وأوضح المجلس أنه سيقوم بمراجعة تلك العقود والوقوف على مدى توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة ما يسمى بظاهرة "بيع الهواء"، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.