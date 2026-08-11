جامعة المنصورة: جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة إقامة آمنة

تفقد الدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بمدينتي الزهراء وجيهان للطالبات؛ لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز والنظافة، والاطمئنان على جاهزية المباني والمرافق والخدمات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الجامعي 2026/2027.

وشملت الجولة متابعة أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المباني والأثاث، إلى جانب أعمال النظافة والتجهيز التي تُنفذ خلال الإجازة الصيفية، مع التأكيد على الانتهاء من الأعمال المتبقية قبل بداية العام الجامعي، بما يضمن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة إقامة مناسبة وآمنة.

كما تابع “ الطنطاوي” إجراءات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية، ومدى جاهزية المرافق ودورات المياه والخدمات المختلفة، بما يضمن انتظام العمل وتوفير احتياجات الطلاب خلال فترة إقامتهم.

وتضمنت الجولة تفقد مطبخ ومطعم مدينة الزهراء، ومتابعة التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات، إلى جانب تفقد غرف الإقامة وقاعات الاستذكار بمدينتي الزهراء وجيهان، والاطلاع على مستوى الخدمات والمرافق المتاحة للطالبات داخل المدينتين.

وتوفر المدن الجامعية للطلاب أماكن للإقامة وقاعات مخصصة للاستذكار، إلى جانب الخدمات والمرافق التي تتيح لهم ممارسة الأنشطة المختلفة، بما يساعد على توفير بيئة مناسبة للاستقرار والتحصيل الدراسي خلال فترة الدراسة.

كما تضمنت المتابعة الوقوف على جاهزية مختلف الخدمات والمرافق التي تخدم الطلاب داخل المدن الجامعية، مع الاهتمام بمستوى النظافة والصيانة والسلامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة مع بداية العام الجامعي.

وأشاد الدكتور وليد الطنطاوي بالجهود التي يبذلها العاملون بالمدن الجامعية خلال فترة الإجازة الصيفية، وما يتم تنفيذه من أعمال صيانة وتجهيز استعدادًا لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة والحفاظ على مستوى الخدمات طوال العام الجامعي.

وتأتي هذه الجولة ضمن استعدادات جامعة المنصورة لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2026/2027، ومتابعة جاهزية المدن الجامعية من حيث المباني والمرافق والخدمات، بما يوفر للطلاب بيئة إقامة آمنة ومناسبة تساعدهم على الاستقرار والتحصيل الدراسي.

ورافق الدكتور وليد الطنطاوي خلال الجولة كل من هيام محمد عبد العال، مدير عام المدن الجامعية، وليد صفوت عباس، مدير إدارة مدن الطلبة، راندا العجمي عبدة، مدير إدارة مدن الطالبات، والدكتور تامر عبد العزيز الرديني، مدير إدارة التغذية، والمهندس محمد عبد المعز الشعراوي، رئيس قسم الشؤون الهندسية.