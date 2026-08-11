الدقهلية: 2 مليار و589 مليون جنيه لتمويل 20 ألف مشروع بالمحافظة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، عن منح 2 مليار و589 مليون جنيه لأكثر من 20 ألف مشروع، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم"مشروعك"، لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق وتتيح منافسة نزيهة بين المشروعات لإنتاج أفضل المنتجات والسلع.

وأكد مرزوق أن دعم المحافظة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وضعها في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية حسب تقرير وزارة التنمية المحلية، ويأتي المشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات يتم اختيارها بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ما تحقق من مكانة متميزة للمحافظة على مستوى الجمهورية في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة، ويؤكد على حسن تعامل أصحاب المشروعات مع الأموال الممنوحة لهم من خلال "مشروعك".

و قال المحاسب وليد عبد العزيز مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 20 ألف و 55 مشروعا، وفرت 106 ألف و279 فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى 30 يونيه الماضي، واحتلت مراكز، المنزلة، والسنبلاوين، وتمي الامديد، وميت غمر، وأجا، أفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل على مستوى المحافظة.