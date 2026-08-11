دون إصابات.. ​السيطرة على حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في السادات

​نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية في إخماد حريق اندلع داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وحاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المصانع المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات.

​

تلقى اللواء عبد الحليم إسماعيل، مدير أمن المنوفية، إشعاراً من مأمور مركز شرطة السادات بوقوع حريق بالمنطقة الصناعية، وتبين أن النيران اندلعت في "تندة خشبية" ملحقة بالمصنع.

دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وفريق أمني لموقع الحادث، حيث تم تطويق الحريق وإخماده بالكامل.

​الإجراءات القانونية: تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة الموقع للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات المادية.