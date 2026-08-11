بشرى سارة.. محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالمدارس الفنية

وافق اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على النزول للمرة الثانية بدرجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته ( صناعي - زراعي - تجارى – فندقي - مزدوج ) لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ( 2026 – 2027 )

جاء ذلك وفقاً لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واستقرار المنظومة التعليمية.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.