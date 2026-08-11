سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب

أفادت مديرية إعلام حلب بأن عدد من الأفراد الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب (كوباني).

و أضافت أن قوات الأمن الداخلي عززت انتشارها لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

و من جهة أخرى، أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لم تُسمِّهم، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزيل قريباً مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل بعد تولي أحمد الشرع حكم سوريا.

وسارعت إدارة ترامب والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي لتأمين المواد ومنع التصعيد الذي يشمل إسرائيل وسوريا وربما حتى تركيا بشأن الموقع الحساس.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذه الحادثة تؤكد صحة نهج الرئيس ترامب تجاه سوريا، وتوضح كيف استخدمت الولايات المتحدة علاقاتها الوثيقة مع الحكومة السورية الجديدة لتحييد أزمة محتملة.