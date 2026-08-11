لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة

حصل موقع «صدى البلد» على أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار سكني بمنطقة حدائق القبة، والذي أسفر عن مصرع سيدة وطفلة وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا عقار حدائق القبة

وتبين أن الضحايا هما: سما عمرو عويس، 16 عامًا، وزينب حافظ توني مصطفى، 65 عاما.

أسماء مصابي العقار

كما أصيبت كل من ملك عمرو عويس، 15 عاما، وليالي عمرو عويس، 13 عاما، وجنا حسام الدين محمد علي، 16 عاما، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت منطقة حدائق القبة، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بشكل مفاجئ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، فيما جرى الدفع بالمعدات واللوادر لرفع الأنقاض والركام.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال رفع آثار الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.