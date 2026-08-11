كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سبع طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وكتب سوبيانين عبر قناته على منصة "ماكس": "تم تدمير سبع طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع"، وأضاف: "تعمل فرق الطوارئ حاليا في موقع سقوط الحطام".

و من جهة أخرى، حظرت المحكمة العليا الروسية حزب "يابلوكو" الليبرالي من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.

ويُعد "يابلوكو" الحزب الروسي الوحيد الذي يعارض الحرب في أوكرانيا ويدعو إلى إنهائها من منظور سلمي، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال زعيم الحزب، نيكولاي ريباكوف، الذي وعد بالطعن في القرار: "إن استبعاد يابلوكو من الانتخابات يعني رفض الحوار مع من يطرحون تساؤلات لا تروق للسلطات".