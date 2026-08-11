اتحاد جدة يوافق على إعارة فيصل الغامدي إلى نيوم.. تفاصيل الاتفاق المالي

وافق نادي الاتحاد السعودي على إعارة لاعب وسطه فيصل الغامدي إلى صفوف نيوم لمدة موسم واحد، في خطوة تأتي ضمن تحركات النادي الصاعد إلى دوري روشن لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، يتضمن الاتفاق بين الناديين تحمل الاتحاد جزءًا من راتب الغامدي خلال فترة الإعارة، بينما يتكفل نيوم بالجزء المتبقي، وذلك في إطار الترتيبات المالية الخاصة بالصفقة.

وجاء انتقال الغامدي إلى نيوم بعد طلب رسمي من إدارة النادي، التي تقدمت في 7 أغسطس الجاري بطلب للحصول على خدمات لاعب الاتحاد لمدة موسم، قبل أن توافق إدارة «العميد» على إتمام الصفقة بعد دراسة الطلب.

ولا يتضمن اتفاق الإعارة أحقية نيوم في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم، ما يعني عودة الغامدي إلى صفوف الاتحاد بعد انتهاء فترة الإعارة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الأطراف الثلاثة.

ويعكس تحمل الاتحاد جزءًا من راتب اللاعب رغبة النادي في تسهيل خروجه على سبيل الإعارة، خاصة مع حاجة الغامدي إلى الحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم، في ظل صعوبة حصوله على دقائق لعب كافية مع الفريق.

وكان غياب فيصل الغامدي عن رحلة الاتحاد إلى أبو ظبي مرتبطًا بإتمام إجراءات انتقاله إلى نيوم، بعدما حصل اللاعب على إذن من إدارة النادي للتخلف عن السفر مع الفريق استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبلغ الغامدي 24 عامًا، وانضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من الاتفاق، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري البلجيكي مع بيرشخوت على سبيل الإعارة خلال الموسم قبل الماضي.

ويأمل اللاعب أن تمنحه تجربته الجديدة مع نيوم فرصة أكبر للمشاركة واستعادة حضوره في منافسات دوري روشن، على أن يتحدد مستقبله مع الاتحاد بناءً على مستواه وما سيقدمه خلال الموسم المقبل.