بسبب موسيالا.. توقيف صحفي تركي بعد كشفه تفاصيل صفقة جالطة سراي

أوقفت السلطات التركية الصحفي بورهان جان ترزي، على خلفية اتهامه بنشر معلومات مضللة تتعلق بوجود اتفاق بين نادي جالطة سراي ونجم بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، خضع ترزي للتحقيق في مديرية الأمن بمدينة إسطنبول، قبل إحالته إلى المحكمة، التي قررت الإفراج عنه في وقت لاحق.

وكان جالطة سراي قد نفى في مناسبتين المعلومات التي نشرها الصحفي التركي بشأن وجود اتفاق مع موسيالا، إلا أن ترزي تمسك بصحة ما نشره وأصر على روايته.

واتهم النادي التركي الصحفي بمحاولة نشر معلومات مضللة والإضرار بصورة إدارة جالطة سراي، خاصة فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع ملف التعاقدات خلال فترة الانتقالات.

وجاء توقيف ترزي ضمن تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الرئيسي في باكيركوي، بشأن تهمة نشر معلومات مضللة بشكل علني، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب انتهاء الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقواله.

ويبلغ جمال موسيالا 23 عامًا، ويرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2030، في الوقت الذي أثارت فيه الأنباء المتداولة حول مستقبله جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية.