الزمالك يجدد تعاقد عبد الرحمن الشحات لتدعيم فريق الطائرة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في تجديد تعاقد عبد الرحمن الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال»، ليستمر ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ووقّع اللاعب على عقود التجديد عقب جلسة جمعته بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور رامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شعلان، مدير الفريق.

ويأتي تجديد تعاقد عبد الرحمن الشحات في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وعدم التفريط في عناصره المميزة، استعدادًا للمنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.