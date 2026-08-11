الزمالك يعتمد نقل تدريبات الفريق إلى الدفاع الجوي حتى نهاية الموسم

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماعه، قرار خوض الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب الدفاع الجوي، وذلك حتى نهاية الموسم المقبل، بناءً على طلب معتمد جمال، المدير الفني للفريق.

وجاء قرار الجهاز الفني باختيار ملعب الدفاع الجوي، في إطار حرص معتمد جمال على توفير أفضل الأجواء الممكنة أمام الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إلى جانب الاستقرار على مقر ثابت للتدريبات يساعد الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه بصورة منتظمة.

وطلب المدير الفني من إدارة النادي اعتماد ملعب الدفاع الجوي لاستضافة تدريبات الفريق طوال الموسم، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم.

ويواصل الفريق الأبيض استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل المناسب، قبل بداية الارتباطات الرسمية على المستويين المحلي والقاري.

ويعمل معتمد جمال خلال الفترة الحالية على وضع برنامج إعداد متكامل يتضمن رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب التركيز على الجوانب الفنية والخططية، والوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل خوض المباريات الرسمية.

وترى إدارة الزمالك أن توفير ملعب ثابت للتدريبات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار داخل الفريق، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تجهيز اللاعبين بصورة قوية قبل بداية الموسم.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب الدفاع الجوي تدريبات الزمالك بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للبرنامج الذي سيحدده الجهاز الفني، مع استمرار التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للفريق.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من فترة الإعداد الحالية بأفضل صورة ممكنة، والعمل على بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الجديد، في ظل تطلعات جماهير القلعة البيضاء للعودة إلى منصات التتويج.



