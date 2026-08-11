أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً

قررت إدارة النادي الأهلي عدم مناقشة أي عروض احتراف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، سواء بصورة ودية أو رسمية، خلال فترة الانتقالات الحالية.

فرمان الأهلي يمنع نجوم الفريق من الرحيل





وجاء ذلك حرصًا على استقرار الفريق وتوفير كافة احتياجاته الفنية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.



وكان عدد من نجوم النادي الأهلي قد تلقوا مفاوضات من أندية خليجية وأوروبية على رأسهم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر الذي دخل حسابات أندية اتحاد جدة السعودي وكونيا سبور التركي.



بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء عقب تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم وذلك من نادي في الدنمارك وأخر في التشيك.

العروض الأوروبية تهدد بقاء محمد هاني مع الأهلي.. تعرف على السبب



دخل محمد هاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات عدد من الأندية خارج مصر؛ بعدما تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته في الموسم الجديد.



محمد هاني يتلقى عرضين من أمريكا وتركيا

وشهدت الفترة الأخيرة وصول عرضين إلى اللاعب، أحدهما من أحد أندية الدوري التركي، بينما جاء العرض الثاني من نادٍ ينشط في الدوري الأمريكي، في ظل رغبة الناديين في تدعيم صفوفهما بخبرات محمد هاني، خاصة بعد المستويات التي قدمها مع الأهلي والمنتخب الوطني.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن العرض القادم من الدوري التركي يعد الأكثر جدية حتى الآن، حيث تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليون دولار، وهو ما يعكس رغبة النادي التركي في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويضع محمد هاني العروض التي تلقاها ضمن حساباته، في الوقت الذي لم يحسم فيه موقفه النهائي من خوض تجربة الاحتراف خارج الأهلي، خاصة مع ارتباطه بعقد مع القلعة الحمراء، ورغبة النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق.