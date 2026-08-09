شوبير: بديل أزمة عبد الله السعيد في الزمالك الاعتزال

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مواصلة غياب عبدالله السعيد لاعب الزمالك عن معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته: “عبد الله السعيد غاضب بسبب أزمة مستحقاته المالية رغم إنه يحب اللعب وليس الأزمة في المستحقات بل في التأخير المبالغ فيه”.

وواصل: “عبدالله يلعب كرة للإمتاع ولا يمتلك حاليا عروض ويرغب في الاستمرار داخل الزمالك وهو مستمتع داخل ميت عقبة بعدما حقق بطولات معهم”.

وأردف أن البديل عند عبدالله السعيد إنه يعتزل ولكن يريد اللعب وفي نفس الوقت يريد الراحة ويجب أن يضع الزمالك سياسة واضحة للمستحقات المالية للاعبين حتى لا تحدث أزمات.

واختتم شوبير تصريحاته: “الزمالك حقق الدوري رغم أنه خسر كافة البطولات لكن الجماهير كانت تشتاق لبطولة الدوري وبالتالي هو انجاز وتوقعي أن عبدالله السعيد سيعود للتدريبات”.