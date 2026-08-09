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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة بعد 48 ساعة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد البلاد اليوم أجواءً صيفية مستقرة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الأرصاد الجوية عن موجة حارة جديدة تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى أكثر من 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

طقس حار ورطب اليوم

 

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام أو أعلى منها بنحو درجة مئوية.

صورة ارشيفية
الأرصاد

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، رغم أن درجات الحرارة الفعلية لا تشهد ارتفاعات كبيرة.

الرطوبة تتجاوز 95% في المناطق الساحلية

 

حالة الطقس غدا
الأرصاد

وقالت منار غانم، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن نسب الرطوبة تتجاوز 95% وقد تصل إلى 100% على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تصل إلى نحو 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أن ارتفاع الرطوبة يرجع إلى استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

الإحساس بالحرارة يصل إلى 39 درجة بالقاهرة

 

حالة الطقس غدا
الأرصاد

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، بينما يرتفع الإحساس بها إلى نحو 38 و39 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الطقس غدا - القبة الحرارية
الأرصاد

وأضافت أن الطقس يكون شديد الحرارة ورطبًا على أغلب المناطق الداخلية، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، التي تتميز بدرجات حرارة أقل نسبيًا.

رياح تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة

 

طقس الأحد

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب المحافظات، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وأكدت أن نشاط الرياح يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة وتحسين الأجواء ليلًا، خاصة في الأماكن المكشوفة.

تحذير من الرمال والأتربة

 

وحذرت من أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وبعض محافظات جنوب البلاد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج

 

ووجهت منار غانم تحذيرًا للمصطافين من ارتفاع أمواج البحر المتوسط، التي قد تصل إلى نحو 2.25 متر، خاصة على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة.

وطالبت المصطافين باختيار الشواطئ الآمنة والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ والجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم في ظل اضطراب حالة البحر.

موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء

 

وكشفت المتنبئ الجوي عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى قد تتجاوز 41 درجة مئوية خلال فترات النهار من الثلاثاء وحتى الخميس أو الجمعة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستعود تدريجيًا بعد ذلك إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.

نصائح مهمة لمواجهة ارتفاع الحرارة

 

ونصحت منار غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع الإكثار من تناول السوائل والمياه.

كما دعت إلى الانتباه إلى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة أثناء القيادة على الطرق.

وتستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال شهر أغسطس، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل الالتزام بالإرشادات الوقائية أمرًا مهمًا للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى | الصغرى
القاهرة 36 25
العاصمة الجديدة 37 24
6 أكتوبر 37 25
بنها 35 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
بلطيم 33 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 24
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 37 23
السويس 36 25
العريش 33 24
رفح 33 24
رأس سدر 38 25
نخل 36 21
كاترين 33 19
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 29
الإسكندرية 33 23
العلمين 32 23
مطروح 31 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
رأس غارب 37 28
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 38 30
حلايب 36 28
أبو رماد 38 27
مرسى حميرة 38 27
أبرق 39 28
جبل علبة 38 28
رأس حدربة 36 28
الفيوم 37 23
بني سويف 38 23
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 24
قنا 41 25
الأقصر 41 26
أسوان 41 27
الوادي الجديد 40 24
أبو سمبل 41 27

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية طقس حار

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