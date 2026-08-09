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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يفاجئ مستشفى مبارك المركزي

الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
أحمد زهران

واصل الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جولاته التفقدية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في جولة ميدانية مفاجئة.

ورافقه خلال الجولة: الدكتور مينا جزار – وكيل المديرية للطب العلاجي، الدكتور محمد أبو المجد – مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور مينا رحيم – مدير المكتب الفني.

حيث شملت الجولة مستشفى مبارك المركزي، والوقوف على سير العمل بعدد من الأقسام الحيوية.

كما كانت لرعاية المركزة والحضانات والاستقبال والطوارئ ضمن محطات الجولة، مع متابعة مباشرة لمستوى الأداء، وانتظام تقديم الخدمة، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل.

وخلال المرور، حرص وكيل الوزارة على مراجعة تذاكر المرضى والتأكد من انتظام إجراءات الكشف والعلاج، ومراجعة صرف وإعطاء الأدوية للمرضى وفقًا للاحتياج الطبي المقرر.

كما شدد خلال المرور على ضرورة الالتزام الدقيق بإجراءات قياس وتسجيل درجات الحرارة الخاصة بثلاجات الطوارئ، والتأكد من تطبيق الإجراءات بصورة منتظمة، حفاظًا على سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان كفاءة الخدمة المقدمة.

ولم تقتصر الجولة على الرصد والمتابعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوجه القصور التي تم رصدها، وإحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية، تأكيدًا على أن المتابعة الميدانية تستهدف تصحيح المسار وضمان الالتزام، وليس مجرد تسجيل الملاحظات.

محافظة الجيزة صحة الجيزة مستشفى مبارك

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