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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث تعزيز الجاهزية للطوارئ النووية والإشعاعية

الاجتماع الثاني للجنة الفنية مفتوحة العضوية
الاجتماع الثاني للجنة الفنية مفتوحة العضوية
الديب أبوعلي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد وغدا الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الفنية مفتوحة العضوية المعنية بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق للتعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك بمقر الأمانة العامة، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء، والهيئة العربية للطاقة الذرية، وعدد من الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والتي تستهدف تعزيز التنسيق العربي المشترك، ورفع جاهزية الدول العربية للتعامل مع الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة وتعزيز منظومة السلامة والأمن في المنطقة العربية.

منظومة السلامة في المنطقة العربية

ويتضمن جدول الأعمال عرضا حول خارطة الطريق العربية للتعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، واستعراض الأنشطة الخاصة ببرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تأثيرات الطوارئ النووية والإشعاعية على سلامة الغذاء والماء، ومقترح بعثة خبراء لتقييم الوضع الراهن ومستوى الجاهزية الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية في الدول العربية.

كما يناقش الاجتماع المنصة الإلكترونية الخاصة بخارطة الطريق العربية، باعتبارها أداة داعمة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل بين الجهات الوطنية المعنية، فضلا عن تنظيم ورشة عمل تعريفية حول الالتزامات الدولية المرتبطة بالطوارئ النووية والإشعاعية، وبحث وثيقة الشراكة الاستراتيجية وتقديم الدعم لخارطة الطريق العربية للتأهب والاستجابة للطوارئ في حال وقوع حوادث أو إصابات إشعاعية أو نووية.

ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع أعماله باعتماد التقرير والتوصيات، بما يدعم الجهود العربية المشتركة في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويعزز آليات التنسيق بين الدول العربية والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يواكب المتطلبات الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة الهيئة العربية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة الذرية الجامعة العربية

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