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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخوض مرانا مسائيا في معسكر إسبانيا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا وحيدًا مساء اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت إسبانيا، خلال معسكر الفريق المقيم حاليًّا في إسبانيا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الاكتفاء بمران وحيد اليوم، في إطار البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق، والذي يسعى من خلاله الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

مواجهة ودية أمام فريق بادالونا الإسباني

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام فريق بادالونا الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

ويخوض الأهلي حاليًّا معسكر إعداد في إسبانيا، يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري.


 

النادي الأهلي الأهلي إسبانيا

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