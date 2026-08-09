وديا.. موعد مباراة الأهلي وبادالونا الإسباني استعدادا للموسم الجديد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بادالونا الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق خلال المواجهة الودية أمام بادالونا للوقوف على مدى الجاهزية البدنية والفنية للعناصر المختلفة، وزيادة معدلات الانسجام بين خطوط الفريق.

تدريبات صباحية ومسائية

ويكثف الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، مع رفع لمعدلات الحمل البدني، للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني.

ويخوض الأهلي حاليًّا معسكر إعداد في إسبانيا، يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري.