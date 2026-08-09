قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر لليد للناشئات ضد الدنمارك في مباراة المركز الثالث والرابع والقنوات الناقلة

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره الدنماركي، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 18 عامًا، المقامة حاليًا في رومانيا.

ويسعى المنتخب المصري إلى إنهاء مشواره في البطولة بالتتويج بالميدالية البرونزية، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق المنافسات، وكان قريبًا من الوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الدنمارك 

تنطلق مباراة مصر ضد الدنماركي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات مصرية بتحقيق الفوز وإنهاء البطولة على منصة التتويج.

وتنقل مباراة مصر والدنمارك في مواجهة تحديد المركز الثالث عبر قناة أون سبورت، مع تولي خالد خيري مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وكان منتخب مصر للناشئات قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 27-26، في مباراة نصف النهائي، التي شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين، قبل أن تحسم إسبانيا اللقاء بفارق هدف واحد.

ورغم الخسارة، قدمت لاعبات المنتخب المصري أداءً قويًا طوال البطولة، ليصبح هدفهن الآن هو تعويض الإخفاق في التأهل للنهائي بالفوز على الدنمارك وحصد المركز الثالث.

وبدأ منتخب مصر للناشئات مشواره في كأس العالم بتحقيق الفوز على منتخب كرواتيا، وصيف بطولة أوروبا، قبل أن يواصل نتائجه المميزة بالتغلب على منتخب فرنسا، أحد أقوى المنتخبات على الساحة العالمية.

وحقق المنتخب المصري أكبر انتصار له في البطولة أمام منتخب فيجي، بعدما حسم المباراة بنتيجة كبيرة بلغت 83-17، ليؤكد قوته الهجومية وتفوقه الواضح.

وفي الدور الرئيسي، واصل منتخب مصر تألقه بعدما حقق الفوز على كوريا الجنوبية، ثم تغلب على الدنمارك، قبل أن ينجح في عبور منتخب الصين خلال الدور ربع النهائي، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

ويلتقي منتخب مصر للناشئات مع الدنمارك، اليوم الأحد 9 أغسطس، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 18 عامًا.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء قوي أمام الدنمارك، وحسم الميدالية البرونزية، ليختتم مشاركته العالمية بإنجاز جديد لكرة اليد المصرية. 

منتخب مصر للناشئات لكرة اليد منتخب مصر كرة اليد الدنمارك كأس العالم لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد