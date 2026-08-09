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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: بوتين يعتزم حشد مئات الآلاف من الروس لتصعيد الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أعرب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" عن اعتقاده بأن نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" يعتزم تصعيد الحرب في أوكرانيا، عبر تنفيذ حملة تعبئة عامة جديدة تشمل مئات الآلاف من الروس للضغط على أوروبا.

وقال زيلينسكي: "من الضروري إدراك أن روسيا ستلجأ إلى أي وسيلة. ستكون هناك مئات، بل آلاف الهجمات الإلكترونية، وسيتم استخدام الضغط الصاروخي، والترهيب، وما إلى ذلك. لن يتغيروا"، بحسب وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي أن الرئيس الروسي لا يظهر أي نية حقيقية لإنهاء النزاع وفق شروط عادلة، مشيرا إلى أن "بوتين لم يتمكن حتى الآن من تحقيق النصر في الحرب، ولذلك يفكر الرئيس الروسي في التعبئة العامة".

ويرى الرئيس الأوكراني أن بوتين "يسعى باستمرار لتحقيق مكاسب ذات طابع رمزي تبرر أمام شعبه الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي

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